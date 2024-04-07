الوحدة وكلباء والبطائح.. «فائزون بالثلاثة»

حسم فريق الوحدة قمة مباريات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بانتصاره المهم على ضيفه بني ياس 3-1، أمس، على استاد آل نهيان، ليعزز «أصحاب السعادة» فرصته في المنافسة على اللقب، إذ رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، متساوياً مع شباب الأهلي (الثالث) بفارق الأهداف، فيما تجمدت نقاط «السماوي» عند 19 نقطة.

وكان الهدف المبكر الذي سجله الوحدة بواسطة مهاجمه الدولي السوري عمر خريبين في الدقيقة (9) من ركلة جزاء، بمثابة كلمة السر في الفوز، لأنه منح الفريق فرصة السيطرة على مجريات اللقاء، قبل أن يضيف زميله فاكوندو دانيال الهدف الثاني (32)، وقلص تاولانت سولجمانوف للضيوف (53)، لكن عمر خريبين عاد وسجل الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في (7+90).

وفي مباراة ثانية، لم يجد البطائح أي صعوبة تذكر في تخطي عقبة مضيفه خورفكان 3-0، وتقدم أناتولي بيرترند بالهدف الأول (10)، وأضاف زميله باولو هنريكي الهدف الثاني من ركلة جزاء (38)، واختتم سيكو بابا بالهدف الثالث (2+90). وبهذه النتيجة وصل الفريق إلى النقطة الـ25، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 17 نقطة.

بدوره، عاد اتحاد كلباء من ملعب حتا منتصراً 3-1، مستفيداً في ذلك من الحالة المعنوية التي يمر بها لاعبوه، عقب تأهلهم التاريخي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب العين.

وقدم «النمور» واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي، وسجل له أندريس فومبيرجر (2+45)، وأضاف زميله ميشال دريفك الهدف الثاني (55)، وعزز فيليب كيس النتيجة بالهدف الثالث (62). وقلص تشيسوم تشارلز لأصحاب الأرض (89)، ليضع كلباء النقطة 17 في رصيده، بينما تأزم موقف أصحاب الأرض بعد تجمد رصيده عند خمس نقاط.