أوزيل يكشف عن ناديه المفضّل

كشف صانع الألعاب الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل عن النادي الوحيد الذي كان يتمنى أن يلعب له خلال مسيرته الحافلة، لكنه لم يتمكن من ذلك، وهو يوفنتوس الإيطالي.

ونشر أوزيل الذي اعتزل لعب كرة القدم بشكل نهائي في مارس 2023، صورة له على حسابه في منصة «إكس»، تعبر عن مشواره الكروي مع الأندية التي لعب لها، بينما كان يقف وهو يرتدي قميص نادي يوفنتوس الإيطالي الذي لم يلعب له على مدار مسيرته التي امتدت لـ17 عاماً، وعلّق النجم الألماني السابق، قائلاً: «نادٍ واحد فقط كان ينقصني: حبي الإيطالي نادي يوفنتوس».