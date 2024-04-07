كرنفال رياضي بحري في ضيافة «جزر دبي» 13 الجاري

ستكون مياه جزر دبي الوجهة السياحية الراقية في شواطئ دبي يوم السبت المقبل 13 الجاري، على موعد مع كرنفال رياضي بحري، ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الحالي بالتعاون مع «نخيل». وأعلن نادي دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعاليات، والتي تشمل ثلاث مسابقات: الأولى بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، والثانية سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف، والثالثة سباق دبي المجتمعي لقوارب التجديف كاياك. وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي في تصريح صحافي: إن الموسم الرياضي يشهد تنوعاً كبيراً في الفعاليات والسباقات والمهرجانات، لجذب مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً حرص النادي على توفير الفرص للجميع للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية البحرية وسط أجواء تنافسية وبيئة محيطة آمنة وفق أعلى معايير السلامة.