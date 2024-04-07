الشارقة يتصدر دوري «اليد» بـ 34 نقطة

واصل فريق الشارقة سلسلة انتصاراته في دوري كرة اليد، حيث ابتعد في صدارة المسابقة، عقب فوزه على مضيفه النصر بنتيجة «33-27»، في مباراة جمعتهما أول من أمس، ضمن الجولة الـ12 من إياب الدور التمهيدي. كما شهدت الجولة، تحقيق شباب الأهلي لانتصارٍ صعب على مضيفه مليحة بنتيجة «24-23»، وحسم العين مواجهة الجزيرة بنتيجة «36-32»، وعودة دبا الحصن من صالة الوصل بفوز مستحق بواقع «26-24».

وحافظ الشارقة على قمة الترتيب بـ34 نقطة، متفوقاً بفارق أربع نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي، بينما حافظ العين على مركزه الثالث برصيد 25 نقطة، في المقابل ظل كل من مليحة والجزيرة في شراكة على المركز الرابع بـ24 نقطة، كما حافظ الوصل رغم خسارته على المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما تقدم دبا الحصن إلى المركز السابع بـ18 نقطة، والنصر في المركز الثامن والأخير بـ16 نقطة. وعرف الشارقة كيفية إنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق خمسة أهداف وبنتيجة «17-12»، قبل أن يتمكن من تعزيز الفارق والخروج فائزاً بالمباراة.

بدوره استفاد شباب الأهلي من إنهاء الشوط الأول بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة «13-10»، ما سمح له بالصمود أمام صحوة مليحة في الشوط الثاني، ليحسم نتيجة الفوز بالمباراة بفارق هدف وحيد. وفي اللقاء الثالث، نجح العين في إنهاء الشوط الأول بفارق هدفين على حساب الجزيرة بواقع «16-14»، ثم عزز تقدمه في المباراة ليفوز بفارق أربعة أهداف. وفي اللقاء الأخير، تقدم دبا الحصن على الوصل بفارق أربعة أهداف في الشوط الأول بواقع «13-9»، ورغم عودة الوصل في الشوط الثاني فإن دبا الحصن حافظ على التقدم وفاز بفارق هدفين.

ويستكمل الدور التمهيدي، مساء الثلاثاء المقبل، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الـ13 وما قبل الأخيرة، حين يستضيف الشارقة فريق الوصل، وحلول الجزيرة ضيفاً على شباب الأهلي، واستضافة النصر للعين، ولقاء دبا الحصن مع مليحة والذي يقام على صالة نادي خورفكان.

. يستكمل الدور التمهيدي الثلاثاء المقبل بإقامة 4 مباريات.