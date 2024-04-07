«الزعيم» يسعى لرد الدين إلى «العميد»

يخوض فريق العين تحدياً صعباً للغاية حين يستقبل الساعة 10:00 مساء اليوم ضيفه النصر، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتأتي المباراة في أعقاب الخروج المفاجئ للعين من ربع نهائي كأس رئيس الدولة على يد اتحاد كلباء، ما تسبب في حالة إحباط وسط أنصار الفريق، بينما تقام في التوقيت نفسه مواجهة قوية تجمع شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة. وسيكون «الزعيم» الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة مطالباً بردة فعل إيجابية في لقاء اليوم، وأي نتيجة قد تهدد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً أن بينه وبين الوصل المتصدر 10 نقاط. كما أن العين يسعى إلى رد دين الخسارة ذهاباً أمام النصر بهدف لصفر، ما يجعل للمباراة أهمية خاصة لـ«الزعيم».

واعترف مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بأن فريقه في حاجة إلى تجديد الطاقة، وقال في المؤتمر الصحافي: «لا أود القول إننا نمر بمرحلة صعبة، لكننا نشعر بالإحباط بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الكأس، وسنعمل على استعادة روح الانتصارات، والتعامل بعقلية الفوز من أجل تحقيق هدفنا».

في المقابل، يمر النصر بحالة معنوية جيدة، عقب سلسلة من النتائج الإيجابية، وصل معها إلى النقطة 25 في الدوري، كما تأهل أخيراً إلى نصف نهائي الكأس.

وستشهد المباراة مواجهة خاصة للعين مع مدربه السابق، الهولندي شرودر، الذي يحقق نتائج مميزة منذ تولى تدريب النصر قبل أشهر. وفي اللقاء الآخر، يسعى شباب الأهلي إلى الاستفادة من الحالة المعنوية العالية، خصوصاً بعد بلوغه نصف نهائي الكأس على حساب الشارقة، وذلك حين يواجه الجزيرة الذي يعيش فترة من عدم الاستقرار في النتائج، آخرها وداعه المبكر من ربع نهائي الكأس على يد الوصل قبل أيام. ويتمسك «الفرسان» بحظوظه في المنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة. ويدخل فريق الجزيرة (21 نقطة) اللقاء وهو لا يقدم الأداء المنتظر منه تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي، إذ لم يحقق الانتصار في أي مباراة في الدوري منذ توليه المهمة (ثلاث هزائم وتعادل واحد)، وبات منصب المدرب مهدداً في حال تلقى خسارة جديدة اليوم.

. العين لديه 35 نقطة ولا مجال لأي تعثر جديد، خصوصاً أن 10 نقاط تفصله عن الوصل المتصدر.

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