العين بطلاً لـ «الناشئين».. 25 انتصاراً وهزيمة واحدة

أحرز فريق العين لكرة القدم لقب دوري الناشئين تحت 17 سنة (أ) بعد أرقام قياسية في الموسم الحالي، إذ خاض 27 مواجهة فاز في 25 مباراة منها، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مثلها، ليحصد 76 نقطة. وأحرز 112 هدفاً كأفضل خط هجوم في المسابقة، في حين استقبلت شباكه 19 هدفاً، محققاً لقب أفضل خط دفاع أيضاً.

ونال لاعب فريق العين مامي نيانج لقب هداف البطولة بالتساوي مع مهاجم شباب الأهلي، محمد حاتم، برصيد 29 هدفاً لكليهما. وكان العين في الجولة الأخيرة قد فاز على فريق «الصقور» بخمسة أهداف نظيفة، وسجل للعين مامي نيانج (هاتريك) في الدقائق (2 و17 و75)، ومحمد تيجانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، وخالد النيادي في الدقيقة 89.

وشهد مراسم التتويج يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عضو لجنة المسابقات، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، وقاما بتسليم بطل المسابقة الميداليات الذهبية ودرع الدوري.

وفي الترتيب النهائي للمسابقة، سيطر العين على المركز الأول بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني (فريق الإمارات)، حيث بلغ 13 نقطة، إذ لدى «الصقور» 63 نقطة، بينما حل في المركز الثالث فريق شباب الأهلي بـ57 نقطة.

. العين سجل في الموسم الحالي لدوري الناشئين 112 هدفاً واستقبل 19.