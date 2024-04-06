أحمد سالم: تدريبات لاعب الكاراتيه أثناء الصيام ترفع التركيز

أكد نجم «الكاراتيه» السابق، ومدير المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، أن «التدريبات خلال فترات الصيام في شهر رمضان المبارك، واستلهام الصبر من روح الشهر الفضيل، تسهم في رفع عامل التركيز بالنسبة للاعبي الكاراتيه».

وقال أحمد سالم لـ«الإمارات اليوم»: «التدريبات الصباحية في الشهر الفضيل، عامل أساسي في حصول لاعب الكاراتيه على الصفاء الذهني في ما يتعلق بدقة الحركات، خصوصاً للاعبي (الكاتا)، كون الفوز في هذه المنافسات يحتاج من اللاعب إلى تنفيذ الحركات بدقة متناهية وبتناغم كبير».

وأضاف: «تتمثل روحانية الشهر الفضيل في الارتقاء بالنفس وتعليم الصائم الصبر، وهما من الأسس التي ترتكز عليها مبادئ اللعبة». وأضاف: «التدريبات في فترات الصيام يمكنها أن تأخذ عامل الحركات بصورة بطيئة، بما يمكّن اللاعب من معرفة نقاط ضعفه، قبل أن يتجه إلى صقل تلك الحركات في فترات ما بعد الإفطار لتسريع وتيرة التدريبات، سواء على صعيد اللياقة البدنية أو تنفيذ الحركات القتالية».

وبالنسبة لنظام التغذية للاعبين خلال الشهر الفضيل، قال: «التركيز يجب أن يكون على الوجبات المتنوعة، والإكثار من السوائل، وشرب الماء قدر الإمكان، كونها عناصر تعزز عامل التركيز وتساعد لاعب الكاراتيه في تطوير أدائه».