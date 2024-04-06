«الفجيرة للفنون القتالية» يدعم المنتخبات بـ 54 لاعباً في «خليجية الشباب»

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية أن إدارة المنتخبات الوطنية اختارت 54 لاعباً ولاعبة من منتسبي النادي، لتمثيل الإمارات في «الألعاب الخليجية للشباب» التي تنطلق 16 الجاري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي بمقره، وحضره مدير النادي نادر أبوشاويش وعدد من المسؤولين.

ويتوزع اللاعبون بواقع 14 لاعباً من منتخب التايكواندو، و10 لاعبين في منتخب المبارزة، وثمانية لاعبين في منتخب السباحة، وسبعة لاعبين في منتخب الملاكمة، وستة لاعبين في منتخب الترايثلون، وأربعة في منتخب الجودو، وثلاثة في منتخب القوس والسهم، واثنين في منتخب الكاراتيه.

وأكد أبو شاويش أن البطولات الدولية التي نظمها النادي في مختلف الرياضات عززت ثقافة الفوز والتطور المستمر لدى اللاعبين، ما قادهم للمنتخبات الوطنية.

وفي سياق متصل ستستضيف الفجيرة ثلاث رياضات في البطولة الخليجية هي: التايكواندو والريشة الطائرة والمبارزة.