نواف مبارك: برولي غيّر شكل الأبيض الأولمبي

أكد المدرب الوطني واللاعب الدولي السابق نواف مبارك، أن المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، الأوروغوياني مارسيلو برولي (45 عاماً)، غيّر شكل «الأبيض» إلى الأفضل، وفي حال استمراره فترة أطول فإنه يمكن مشاهدة أداء أفضل من الحالي، وبصمته ستظهر بصورة أكبر، مشدداً على أنه بروح الفريق الواحد بإمكان المنتخب الأولمبي صنع الفارق في نهائيات كأس آسيا 2024 المقررة في الدوحة خلال الفترة من 15 الجاري حتى الثالث من مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً بينها ستة منتخبات عربية هي: الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، الأردن، العراق.

وسيلعب الأبيض الأولمبي ضمن المجموعة الثانية في المجموعة الحديدية التي تضم اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وقال نواف مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن البطولة المرتقبة صعبة بالنسبة للمنتخب، لأن المنتخبات المشاركة فيها تعد هي الأبرز على مستوى قارة آسيا، فإن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، لأن اللعبة أصبحت في الوقت الحالي عطاءً وروحاً».

وأضاف: «يمكن الرهان على هذا المنتخب، والكل سيقف خلفه ويدعمه بقوة».

وكان المدرب الجديد برولي تولى المهمة في فبراير الماضي، أي قبل نحو شهرين فقط، وذلك خلفاً للمدرب السابق الإسباني دينيس سيلفا، وسيبدأ النهائيات الآسيوية في 16 الجاري بلقاء منتخب كوريا الجنوبية.

ووفقاً للائحة البطولة فإنه تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات إفريقيا في الملحق.

وأمام المنتخب الأولمبي فرصة لتكرار سيناريو أولمبياد لندن 2012 بعدما تواجد في هذا الحدث مرة وحيدة في تاريخ كرة الإمارات.

ويسعى المنتخب خلال ظهوره المرتقب في نهائيات كأس آسيا إلى تعويض حلم الوصول إلى الأولمبياد مجدداً بعد إخفاقه في النسخة الماضية لنهائيات كأس آسيا التي أقيمت في بانكوك، بعدما ودّع البطولة من الدور ربع النهائي إثر خسارته بنتيجة كبيرة أمام منتخب أوزبكستان 1-5، وتبدد بذلك حلمه في الوجود في الأولمبياد الماضي الذي أقيم في طوكيو.

يذكر أن برولي قاد منتخب بلاده في يونيو الماضي للتتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي أقيمت في الأرجنتين بعدما فاز على منتخب إيطاليا بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل لنهائيات البطولة الآسيوية بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط إثر فوزه على منتخب الهند بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات، إذ سجل الأهداف الثلاثة حينها كل من: محمد عباس وسلطان عادل وعيسى خلفان.

قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن الجهاز الفني بقيادة المدرب مارسيلو برولي عن قائمة موسعة ضمت 30 لاعباً، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2024 تحت 23 سنة المقررة في الدوحة اعتباراً من 15 الجاري.

وضمت القائمة حراس المرمى: حمد المقبالي وراكان وليد وخالد توحيد وسعيد المقدمي، واللاعبين: خميس المنصوري وأحمد مال الله وبدر ناصر ومايد الطنيجي وزايد الزعابي ومحمد المازمي وحمدان العامري ومبارك أحمد وعبدالله البلوشي ومحمد عتيق وسلطان البدواوي وأحمد الحمادي وعبدالله حمد ومحمد عباس وعبدالله أحمد وحازم محمد وعلي عبدالعزيز وعبدالله عبدالعزيز ومحمد المنصوري وحارب عبدالله سهيل وياسر حسن وفهد بدر وأحمد فوزي وسلطان عادل وعبدالله الحمادي ومحمد إبراهيم.

والملاحظ أن قائمة المنتخب الأولمبي الجديدة ضمت ثمانية لاعبين من المنتخب الأول هم: الحارس خالد توحيد وبدر ناصر وزايد الزعابي وعبدالله حمد ومحمد عباس وحازم محمد وحارب عبدالله سهيل وسلطان عادل.

