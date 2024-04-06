أبوظبي تستضيف بطولتين في «جولة التحدي العالمية للغولف»

تستضيف أبوظبي بطولتين ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تقام بطولة «تحدي أبوظبي» من 18 إلى 21 أبريل الجاري في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 أبريل الجاري، في نادي شاطئ السعديات للغولف.

وجاء الإعلان عن التفاصيل خلال لقاء الطاولة المستديرة مع وسائل الإعلام، أول من أمس، في نادي شاطئ السعديات للغولف، بحضور مدير اتحاد الإمارات للغولف أكرم سكيك، ورئيس البطولات في جولة (دي بي ورلد) بالشرق الأوسط فريدي شمايسر، ولاعب المنتخب الوطني جوشوا غرينفيل وود.

من جهته، أكد أكرم سكيك أن جهود الاتحاد مستمرة في نشر وتنمية هذه الرياضة على نطاق واسع، من خلال إدخال اللعبة في 28 مدرسة، بواقع 22 مدرسة حكومية، و6 مدارس خاصة، في مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن مشاركة هؤلاء اللاعبين في منافسات بحجم بطولات التحدي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة من أجل رؤية لاعب إماراتي في الألعاب الأولمبية عام 2028، والمشاركة في الجولات الكبرى مثل جولة (دي بي ورلد).

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتنافس مواهب الغولف البارزة في الإمارات وجهاً لوجه مع بعض أفضل النجوم الصاعدين في العالم، الذين يشاركون في جولة التحدي التي تقام تحت عنوان «الطريق إلى مايوركا»، وتطوف دولاً عديدة، منها جنوب إفريقيا، إسبانيا، الدنمارك، التشيك، الهند، فرنسا، النمسا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، السويد، البرتغال، الصين وإيطاليا.

ولفت إلى أن من أبرز اللاعبين المحليين المشاركين من الإمارات، جوشوا غرينفيل وود وأحمد المشرخ على صعيد المحترفين، وأحمد سكيك المصنف الإماراتي الأول لفئة الهواة، الذين يخوضون منافسات جولة التحدي للمرة الثانية.

. «تحدي أبوظبي» تقام من 18 إلى 21 أبريل الجاري، و«تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 خلال الشهر نفسه.