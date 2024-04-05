شرودر وآلان وخالد عيسى الأفضل في جوائز "المحترفين"

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري أدنوك للمحترفين عن شهر مارس الماضي لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب. وحصل ألفريد شرودر مدرب النصر على جائزة أفضل مدرب في مارس، في التصويت الذي تم إجراؤه عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية. وتفوق شرودر مدرب النصر على ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.

وتوج آلان ماركيز لاعب الوحدة بجائزة أفضل لاعب في مارس الماضي، متفوقًا على فابيو دي ليما لاعب الوصل، وأليخاندرو روميرو نجم العين، ومهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء، ومؤنس دبور لاعب شباب الأهلي. وفي فئة أفضل حارس، حصل على جائزة الأفضل خالد عيسى حارس العين، متفوقًا على خالد السناني حارس الوصل، وعادل الحوسني حارس الشارقة.