الكعبي تحصل على شارة التحكيم الدولية لرفع الأثقال

حصلت شيخة الكعبي، عضو اللجنة النسائية باتحاد رفع الأثقال، وعضو بعثة المنتخب المشارك حاليا في بطولة العالم المقامة في تايلاند، على شارة التحكيم الدولية لرفع الاثقال. وجاء ذلك اليوم على هامش البطولة، لتكون بذلك الإماراتية الأولى التي يحق لها التحكيم الدولي خلال العام الحالي 2024.

وسلم محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي، شيخة الكعبي، الشارة الدولية في مقر إقامة رؤساء الوفود، في حضور محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة ورئيس بعثة المنتخب، الذي ثمن حصول الكعبي على الشارة الدولية، وأكد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ضمن برامج وخطط الاتحاد.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، محمد ناصر اليماحي، الكعبي، بحصولها على الشارة الدولية مؤكدا أن الاتحاد يولي أهمية خاصة لتأهيل العنصر النسائي في مختلف مجالات اللعبة، وتحديدا في المجال التحكيمي الذي كان يخلو من محكمة إماراتية حاصلة على الشارة الدولية، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح.

من جهتها قالت شيخة الكعبي: "فخورة بأن أكون الحكمة الإماراتية الوحيدة، وهذا تحدٍ جديد، سأكون حريصة على النجاح فيه والاستمرار لسنوات مقبلة، وأتمنى أن يكون هناك المزيد من الحكمات الدوليات الإماراتيات في رفع الأثقال".