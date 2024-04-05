10 لاعبين يمثلون منتخب «الطاولة» في الألعاب الخليجية للشباب  

أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تقام في الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وتضم القائمة: عبدالله الحواي، ويوسف الحواي، وعلي الحواي، ومحمد سعيد، وأحمد سعيد، وهند يعاقيب، وحصة سعود، ومريم يعاقيب، ورحمة حسن، وميرا خالد.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أحمد البحر، أن المنتخب المشارك في الألعاب الخليجية الأولى للشباب خاض مراحل مختلفة من الإعداد في الفترة السابقة، تمهيداً لمشاركته في هذه الدورة، من خلال وجوده في بطولات عربية للناشئين والشباب في كل من تونس، والجزائر، بجانب البطولة الدولية في قطر، بالإضافة إلى معسكر إعداد في الصين.

وأضاف: «ندرك جيداً قيمة دورة الألعاب الخليجية، وطموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والفرقي والزوجي، لأننا نؤمن بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب أمام المنافسين من الدول الخليجية الأخرى، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على التنافسية، لأجل مستقبل أفضل لكرة الطاولة».