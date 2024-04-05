محمد حراث.. أول محترف جزائري يبلغ نهائي دوري السلة

وضع لاعب ارتكاز فريق النصر، الدولي الجزائري محمد حراث، بصمته بنجاح في السجلات الذهبية للدوري الإماراتي لكرة السلة، بعدما أصبح أول محترف جزائري يبلغ الدور النهائي للبطولة.

ويواجه النصر يوم غدٍ حامل اللقب فريق شباب الأهلي، في أولى مواجهات سلسلة الدور النهائي الذي يقام بنظام (بست أوف 5) من خمس مواجهات، وينشد حراث مساعدة «العميد» لتحقيق إنجازٍ طال انتظاره، وحصد اللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة التي انطلقت منذ عام 1977.

وشارك محمد حراث مع النصر في 14 مباراة بمسابقة الدوري، بمعدل 21 نقطة في المباراة الواحدة، بجانب تألقه على مستوى الدفاع بمعدل ثمانية التقاطات ناجحة للكرات المرتدة عن السلة، وإسهامه بمعدل أربع تمريرات حاسمة في كل مباراة.

وقال حراث لـ«الإمارات اليوم»: «العلاقة القوية التي تربطني بالمدرب حسام الوكيل، فتحت الباب أمامي صيف العام الماضي لخوض تجربتي الاحترافية الأولى في الدوري الإماراتي مع فريق النصر، وأتطلع مع بلوغنا الدور النهائي مساعدة الفريق على تحقيق طموحاته والتتويج باللقب».

وأوضح: «تجربتي الاحترافية الطويلة في الدوريات العربية بصورة عامة، والخليجية على وجه التحديد، قادتني دون تردد لقبول خوض تحدٍّ جديد وطرق باب الدوري الإماراتي لأكون أول محترف جزائري يشارك في هذا الدوري، وأنا سعيد بهذه التجربة مع فريق النصر، في ظل الأجواء الإيجابية التي لمستها منذ انضمامي إلى الفريق، سواء من الجهازين الإداري والفني أو من زملائي اللاعبين».

وأضاف: «سهلت الأجواء الإيجابية من مهمة التأقلم السريع مع الفريق، ومساعدته على تحقيق أرقام لافتة في دوري الموسم الحالي، بعد صدارة ذهاب الدور التمهيدي بسلسلة متواصلة من الانتصارات، قبل إنهاء مرحلة الإياب بتأهل مباشر مع شباب الأهلي والشارقة للدور نصف النهائي، والنجاح في حجز مقعدنا للدور النهائي على حساب الشارقة، وأنا عازم على تقديم كل ما لدي لمساعدة النصر على تحقيق إنجازه بالدوري».

يُذكر أن حراث سبق له الاحتراف في العديد من الدوريات الخليجية، وتوج كأفضل لاعب أجنبي في الدوري القطري في 2020، وحصل على لقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي مع نادي الفتح لعامين متتاليين (2021-2022)، قبل توجهه في العام ذاته (2022) كمحترف أجنبي في صفوف نادي أهلي حلب، ومساعدة الفريق على حصد لقبه الـ20 في بطولة الدوري السوري الممتاز.