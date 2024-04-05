«الملك» يطلب «النصر» لتأكيد صدارة دوري أقوياء اليد

يحلّ حامل اللقب والمتصدر الحالي لدوري «أقوياء اليد» فريق الشارقة في الـ10 من مساء اليوم، ضيفاً على النصر، لحساب الجولة الـ12 من إياب الدور التمهيدي، ويبحث «الملك» صاحب الـ31 نقطة عن تأكيد الصدارة، فيما يريد «العميد» استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار الثالث له، والابتعاد عن المركز الأخير.

كما يحل شباب الأهلي الوصيف برصيد 27 نقطة ضيفاً على مليحة برصيد 23 نقطة.

كما يلتقي الوصل السادس بـ20 نقطة، مع ضيفه دبا الحصن الطامح لانتصاره الثالث والتخلي عن المركز الأخير برصيد 15 نقطة.