منصة التتويج تغري البطائح والشارقة في دوري السلة

يحلّ فريق السلة في نادي البطائح عند التاسعة و45 دقيقة من مساء اليوم، ضيفاً على جاره الشارقة في لقاء يجمعهما لحساب ذهاب تحديد المركزين الثالث والرابع في الدور النهائي من بطولة الدوري العام، على أن يتجدد لقاء الفريقين إياباً، مساء الأحد المقبل.

ويطمح الفريقان للحفاظ على حظوظهما في المنافسة على آخر عتبات منصات التتويج، وتعويض وداعهما الدور نصف النهائي، على إثر خسارة كلا الفريقين «سلسلة» مباريات «المربع الذهبي»، وجاءت بالنتيجة ذاتها (صفر-3) بخسارة الشارقة مواجهاته أمام النصر، وخسارة البطائح أمام شباب الأهلي.