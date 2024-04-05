سباق «القفال 33» ينطلق من جزيرة صير بونعير 10 مايو

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وحضور الأعضاء، قرار تشكيل اللجنة المنظمة العليا لكرنفال النسخة رقم 33 من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

ويترأس اللجنة العليا المنظمة للحدث رئيس مجلس الإدارة أحمد بن مسحار، وتضم في عضويتها كلاً من: سيف السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة، وأعضاء مجلس إدارة النادي: خالد بن دسمال، وخالد البلوشي، ومحمد حارب الفلاحي، المدير التنفيذي.

وحدد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع موعد الحدث الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل، فيما اختار مجلس الإدارة موعداً احتياطياً في حال تعذر إقامته في الموعد، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 منه.

ووجه مجلس الإدارة خلال الاجتماع الإدارة التنفيذية والوحدات التنظيمية للنادي بضرورة التحضير المبكر لإنجاح التظاهرة المرتقبة، التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة لها مكانة وصيت، وتعد مسك ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024.