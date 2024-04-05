المسحل: تنظيم «السوبر السعودي» في أبوظبي امتداد للتعاون بين الإمارات والمملكة

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن إقامة منافسات كأس السوبر السعودي لكرة القدم في العاصمة أبوظبي، يأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين الإمارات والسعودية في المجال الرياضي، إذ تقام فعاليات الحدث بنظامه الجديد للمرة الأولى خارج حدود المملكة.

وتستضيف أبوظبي البطولة من الثامن إلى 11 أبريل الجاري، على ملعبي محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وآل نهيان في نادي الوحدة، بمشاركة أربعة فرق هي: الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

وأعرب المسحل عن ثقته الكبيرة بخروج الحدث بصورة مميزة تليق بكرة القدم في البلدين، في ظل ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية مؤهلة، وكذلك على مستوى تنظيم الفعاليات الكبرى.

وانطلقت بطولة كأس السوبر السعودي عام 2013، من خلال مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين. وأضاف المسحل أن «إقامة بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في بلد عربي، ستعمل على تعزيز جوانب الرعاية للطرفين، الأمر الذي يسهم في تطوير الخبرات، وتحقيق تطلعات جماهير كرة القدم في البلدين الشقيقين، بمتابعة بطولة كبيرة تضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لافتاً إلى أنه سبق أن أقيم السوبر السعودي لكرة القدم في ثلاث نسخ خارج حدود المملكة، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، فيما ستكون أبوظبي الوجهة العربية الأولى للكأس». ويلتقي في البطولة، الاتحاد مع الوحدة على استاد آل نهيان، والهلال مع النصر على استاد محمد بن زايد، على أن يلعب الفائزان في النهائي 11 أبريل على الملعب نفسه.