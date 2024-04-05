جيسوس: ألعب مع شباب الأهلي بكامل طاقتي رغم أنباء «بوتافوغو»

أكد لاعب شباب الأهلي، إيغور جيسوس أنه لا يهتم بالرد على الأنباء التي أشارت إلى توقيعه على عقد انتقاله إلى بوتافوغو البرازيلي، عقب نهاية الموسم الحالي، مشدداً على أنه يركز على تقديم كل ما لديه مع «فرسان دبي» في الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أرى أنه من المناسب الحديث عن مستقبلي مع الفريق، أو التكهن بوجهتي المقبلة، لأنني حالياً مرتبط بعقد مع شباب الأهلي، ويجب أن يكون تركيزي على اللعب بكامل طاقتي مع الفريق».

وأضاف: «لا أرغب في الحديث عن المستقبل، خصوصاً أننا في مرحلة حساسة ومهمة من الموسم، إذ إن شباب الأهلي يسعى إلى التركيز في المباريات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب المنافسة على لقب كأس رئيس الدولة».

وأعرب إيغور جيسوس (22 عاماً) عن سعادته بالفوز الذي حققه شباب الأهلي على الشارقة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أول من أمس، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي. وقال: «سعداء جداً بالتأهل إلى نصف النهائي، بعدما لعبنا مباراة صعبة ومثيرة أمام فريق قوي، إذ إن سيناريو المباراة كان يؤكد أنه من الصعب توقع هوية الفريق الذي سيحقق الفوز».

وتابع: «على الرغم من دخول مرمانا هدفاً مبكراً، فإننا لعبنا بشكل جيد، وعدنا إلى أجواء اللقاء، بينما كان الأداء في الشوط الثاني هجومياً من الفريقين، والأهم أننا حققنا الانتصار الذي جعلنا نحتفظ بحظوظنا في التتويج بلقب ثانٍ في الموسم الحالي، بعدما سبق لنا الفوز بلقب كأس السوبر».

وأشار إلى أن «فرسان دبي» سيقاتل في المباريات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من اتساع الفارق مع المتصدر (الوصل) إلى 11 نقطة. وقال: «لا يمكن أن نعتبر أن شباب الأهلي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الذي يحمل لقبه منذ الموسم الماضي، ومن جانبنا يجب أن نخوض المباريات المتبقية في البطولة بتركيز كبير، وألا نفرط في أي نقاط، ونتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي». وأضاف: «من المهم أن نركز على مبارياتنا فقط دون النظر إلى مباريات الأندية الأخرى، ثم نرى بعد ذلك ماذا يمكن أن يحدث في نهاية الموسم».

أما عن سر تألقه عقب عودته من الإصابة القوية التي تعرّض لها في بداية الموسم، فقال: «لقد كانت فترة العلاج جيدة جداً، وشاركت في المباريات بعدما تعافيت بشكل كامل من الإصابة، بينما حصلت في الوقت نفسه على دعم كبير من الجهاز الفني واللاعبين، كما أنني كنت أثق تماماً بقدرتي على العودة بأفضل طريقة ممكنة». يذكر أن وسائل إعلام برازيلية أكدت أن إيغور جيسوس وقع على عقد انتقاله إلى بوتافوغو عقب نهاية الموسم الحالي، بينما رفض «فرسان دبي» أن يرحل اللاعب البالغ 22 عاماً، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليكمل الموسم مع الفريق.

وينتهي عقد إيغور جيسوس في يونيو المقبل، إذ لم تجدد إدارة شباب الأهلي عقده منذ أن انضم إلى الفريق في 2020 قادماً من كورتيبا البرازيلي، مقابل مليوني يورو.

إيغور جيسوس:

• لا يمكن اعتبار أن شباب الأهلي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري.

• من المهم أن نركز على مبارياتنا فقط، دون النظر إلى مباريات الأندية الأخرى.