6 عوامل قادت كلباء إلى المربع الذهبي للكأس

قادت ستة عوامل فريق اتحاد كلباء إلى تحقيق مفاجأة والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف، بعد فوزه على العين 2-1، أول من أمس. «الإمارات اليوم» ترصد العوامل الستة على النحو التالي:

تعويض الخسارة من عجمان

انتفض لاعبو اتحاد كلباء - بقوة - في مباراة العين لتعويض الخسارة أمام عجمان 2-4 في دوري المحترفين، بهدف إرضاء الجمهور.

قيادة «الكابتن»

نجح قائد فريق اتحاد كلباء عبدالسلام محمد في قيادة النمور بشكل مثالي، بعد أن نظم خط دفاع الفريق ليظهر متماسكاً، ويقدم مباراة رفيعة المستوى قللت من خطورة هجمات العين.

أخطاء دفاع العين

أسهمت الأخطاء التي ارتكبها مدافعا العين خالد الهاشمي وعبدالكريم تراوري في تسجيل «النمور» هدفين ثمينين، وضعا الفريق في مكان مريح مبكراً.

تألق مهدي قائدي

قدّم لاعب كلباء، الإيراني مهدي قائدي، واحدة من أفضل مبارياته، وأسهم انسجامه مع حبيب الفردان في تسجيل هدفين أحدهما من ضربة جزاء، كما أسهمت تحركاته الخطرة في الضغط على دفاع العين.

بسالة حارس المرمى

استبسل حارس مرمى كلباء، حمد المنصوري، ونجح في التصدي لهجمات محققة ومتعددة، أبرزها من ضربة ثابتة سددها بندر الأحبابي.

قراءة المدرب

نجح مدرب كلباء، العراقي غازي فهد الشمري، في قراءة منافسه (العين) بشكل صحيح، من خلال تقوية الدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتطبيق تكتيك عالٍ مهّد للتفوق فنياً وذهنياً، خصوصاً في الشوط الثاني.