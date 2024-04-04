الشطرنج يتعاقد مع مدرب عالمي لتدريب أذكياء الإمارات

تعاقد اتحاد الشطرنج مع المدرب العالمي الأستاذ الدولي الكبير الأرميني فلاديمير أكوبيان لتدريب منتخب الرجال، ضمن خطط واستراتيجية الاتحاد لدعم منتخب الرجال بأحد المدربين المتميزين، ورفع المستوى الفني للاعبين، بحثا عن إنجازات جديدة للعبة الأذكياء في المحافل الخارجية، كما تعد خطوة جديدة نحو إعداد اللاعبين للأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه الإمارات في عام 2028.

ويعد أكوبيان من المدربين المعروفين في الشطرنج العالمي، اذ يملك تاريخا طويلا من البطولات، فقد سبق له الفوز ببطولة العالم تحت 16 سنة، كما فاز ببطولة العالم تحت 18 سنة، وفاز ببطولة العالم للشطرنج للشباب في عام 1991، وبطولة أرمينيا للشطرنج في عامي 1996 و1997، ولعب ضمن الفريق الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشطرنج في 2006، والتي جاء فيها الفريق الصيني ثانياً والأمريكي ثالثاً، كما لعب ضمن الفريق الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج العالمية للفرق في 2011.

وأكد رئيس الجهاز الفني في اتحاد الشطرنج، سلطان الطاهر أن التعاقد مع الأرميني فلاديمير أكوبيان لتدريب منتخب الرجال جاء بعدما تم مناقشة ملفات عدد من المدربين وجاء اختيار هذا المدرب نظرا لخبراته الطويلة وسيرته الذاتية التي تؤكد قدراته على تحقيق طموحاتنا وما نريد الوصول إليه في هذه المرحلة.

وقال في تصريحات صحافية أن الاتحاد يفكر في المستقبل خاصة أن الإمارات تستضيف أولمبياد الشطرنج 2028، وإذا كانت دولة الإمارات لديها الكثير من الخبرات والكوادر الإدارية على المستوى التنظيمي والخروج بالمظهر الذي يليق باسم دولتنا، إلا أننا نريد أن يواكب التنظيم نجاحاً فنياً أيضا من خلال الظهور بشكل مميز للاعبينا وتقديم مستويات مشرفة، وهو ما دفعنا للتعاقد مع مدرب بهذا الحجم.

وأكد الطاهر أن المدرب سيبدأ مهمته مع المنتخب الوطني للاستعداد للأولمبياد العالمي للشطرنج التي تقام في بودابست بالمجر خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، المقررة في بانكوك وتشونبوري بتايلاند خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل بالإضافة إلى بطولات آسيا الفردية، كما سيقوم بالإشراف على مدربي الاتحاد ومتابعة خطط وبرامج مدربي الأندية للاعبين.