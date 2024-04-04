البولو يُكرم المتفوقين وشركاءه في حفله السنوي 7 ابريل

يُقيم اتحاد البولو بالتنسيق مع إدارة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في السابع من ابريل الجاري، حفل ختام الموسم بفندق هيلتون بالحبتور سيتي بدبي، لتكريم الهيئات والمؤسسات الداعمة لأنشطة الاتحاد في الموسم الجاري، والفرق واللاعبين الذين حققوا إنجازات على صعيد البطولات التي نظمها الاتحاد.

ووجه مسؤولو الاتحاد الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية في الدولة، وقيادات الأندية والأجهزة الفنية والرياضية في الفرق الأعضاء في اتحاد البولو.

وأكد رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، محمد الحبتور، أن الموسم الحالي كان عامرا بالكثير من الاحداث والبطولات التي عززت من نشاط اللعبة على المستويين المحلي والخارجي.

وقال الحبتور في تصريحات صحافية، ان الإنجازات التي تحققت يعود الفضل فيه لكافة أعضاء الاتحاد والمنتسبين إليه والعاملين في بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والذين لم يدخروا جهدا لتحقيق الأهداف التنشيطية والترويجية للعبة وحفل تكريمهم هو أقل تقدير لجهود الجميع الملوسة، وتحفيزهم للاستمرار على نفس النسق من العمل.

من ناحية أخرى تُستأنف الجمعة مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الماسترز للبولو والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتختتم منافساتها يوم الاحد والتي تقام ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024 وبمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 4 جول .

وسيلتقي فريق ذئاب دبي الفائز في مباراته الافتتاحية مع فريق الباشا الذي لقى هزيمة مفاجئة في مباراته الأولى امام فريق الحبتور في الثالثة عصرا فيما يلتقى في المباراة فريق الحبتور فريق الباشا في الدور التمهيدي على موعد مع منافسه فريق "مور رالف ستارز ".

وكان اليوم الافتتاحي للبطولة قد شهد مباراتين جمعت الأولى بين فريق ذئاب دبي وفريق "مور رالف ستارز "وفاز فريق ذئاب دبي بقيادة حيتور الحبتور بنتيجة 5 اهداف مقابل هدفين ونصف بعد مباراة شهدت تفوق واضح لفريق ذئاب دبي.

اما في المباراة الثانية فقد حقق فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور فوزا مستحقا على فريق الباشا بقيادة توماس بلاسيوس بنتيجة 7 اهداف مقابل 3 اهداف.