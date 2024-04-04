«الفرسان» يقهر «الملك» في الكأس

أكمل شباب الأهلي واتحاد كلباء، أمس، عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تغلبهما على الشارقة (4-3) وعلى العين (2-1) ضمن الدور ربع النهائي، ليلحقا بالوصل الذي فاز على الجزيرة، أول من أمس، (3-0)، والنصر الذي تجاوز عجمان (2-1).

وبذلك ضرب شباب الأهلي، موعداً مع النصر في نصف النهائي، فيما يلتقي كلباء مع الوصل.

وأكد شباب الأهلي تفوقه أمام «الملك»، بعد أن انتزع منه لقب السوبر في ديسمبر الماضي. وكان الشارقة هو الذي بدأ بالتسجيل بعد دقيقتين من انطلاق المواجهة، بفضل تسديدة صاروخية، أطلقها ماركوس فينسيوس.

وبعدها بخمس دقائق، استطاع نجم المباراة إيغور خيسوس أن يُدرك التعادل لـ«الفرسان»، مستفيداً من تمريرة مثالية لعبها له، يحيى الغساني.

وفي الشوط الثاني، منح لوان بيريرا، التقدم للشارقة من جديد بضربة رأس، مستفيداً من ركنية «51». لكن شباب الأهلي لم يستسلم، وتمكن بعد ست دقائق من تسجيل التعادل عن طريق يوري سيزار، من خطأ لدفاع الشارقة.

وأهدى الغساني، التقدم لشباب الأهلي بتسجيله الهدف الثالث، من كرة مرتدة من الدفاع، سددها بيسراه على يمين الحارس «69».

وظهر لوان بيريرا، من جديد فسجل واحداً من أجمل أهداف اللقاء من «مقصية» في الدقيقة «78». وعاد إيغور للتألق، وسجل هدف الحسم والتأهل لشباب الأهلي من ضربة رأس «83».

وفي المباراة الثانية، حقق كلباء المفاجأة الأكبر، وأقصى أبرز المرشحين، العين. ويدين كلباء بهذا الانتصار إلى لاعبه مهدي قايدي، الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول، مستغلاً خطأ مدافع العين خالد الهاشمي «11».

وعاد نفس اللاعب ليوسع الفارق لمصلحة كلباء من ضربة جزاء حصل عليها خالد الدرمكي، بعد تدخل من مدافع العين عبدالكريم تراوري، نفذها قايدي بنجاح على يمين الحارس «26». وسجل العين هدف تقليص الفارق عن طريق لوليندو بنهاية الشوط الأول «45+3». وعلى الرغم من محاولات العين في الشوط الثاني، فإن النتيجة لم تتغير رغم احتساب الحكم 10 دقائق كوقت بدل ضائع.

• نصف النهائي.. شباب الأهلي يواجه النصر، والوصل يلاقي كلباء.