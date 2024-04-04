العروبة بحاجة إلى 4 انتصارات لحسم التأهل إلى «المحترفين»

اقترب نادي العروبة من الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، إذ يكفيه الفوز بأربع مباريات من الثماني مباريات المتبقية في دوري الدرجة الأولى، بينما انحصرت المنافسة على نيل البطاقة الثانية بين ناديي دبا الحصن ودبا الفجيرة، مع وجود فرصة بشكل أقل لفرق الظفرة ويونايتد والفجيرة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الـ26 لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، عن فوز العروبة على يونايتد (3-2)، وتعادل دبا الحصن مع مسافي (1-1)، وفوز دبا الفجيرة على الظفرة (1-صفر)، وفوز الفجيرة على الحمرية (3-1)، وفوز مصفوت على العربي (2-1)، وفوز الجزيرة الحمراء على الرمس (3-2)، وتعادل غلف يونايتد مع سيتي (1-1)، وتعادل غلف إف سي مع الذيد (1-1) أيضاً.

ويتصدر العروبة المسابقة برصيد 61 نقطة، فيما يملك دبا الحصن 48 نقطة، ويحل دبا الفجيرة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

بدوره أكد المحاضر الدولي في اتحاد كرة القدم عمر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: أن «البطاقة الأولى محسومة للعروبة، لما يتمتع به الفريق من رصيد كافٍ من النقاط، ومستوى فني مميز عن بقية فرق الدوري، بينما البطاقة الثانية قد يتأجل حسمها إلى الجولة الأخيرة».

وبخصوص الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري المحترفين، أوضح الحمادي: «دبا الحصن يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن دبا الفجيرة، ونزيف النقاط ممنوع على كل منهما، إلى أن يلتقيا وجهاً لوجه في الجولة الـ29 على ملعب دبا الحصن، وأعتقد أن تلك المباراة سترسم الملامح الرئيسة لصاحب البطاقة الثانية».