«كأس مينا دبي» لكرة القدم تنطلق اليوم بمشاركة 40 فريقاً

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين، التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم من مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب، يمثلون 40 فريقاً، يتقدمها فريقا نيوكاسل، ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وأطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير وسنترال بروكلين الأميركيان، وملبورن الأسترالي، ومومباي الهندي، وتقام منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

ويلتقي في الساعة 4:00 مساء اليوم فريق سنترال بروكلين الأميركي مع فريق فرسان إسبانيا، ضمن منافسات فئة تحت 16 سنة، كما يلتقي في الساعة 4:55 مساء فريق أكاديمية إيدي للشباب فريق نادي مدينة دبي، وفي الساعة 5:50 مساء يلتقي فريق أكاديمية الكيمي الهندية فريق جو برو سبورتس، كما يلتقي فريق نادي فروزا فريق أكاديمية برشلونة دبي في الساعة 6:45 مساء.

وفي منافسات فئة تحت 15 سنة يلتقي فريق أكاديمية إيفو فريق برشلونة دبي في الساعة 4:00 مساء، ويلتقي فريق جو برو سبورتس فريق مدينة دبي في الساعة 4:55، ويلتقي فريق إفريقيا لنخبة كرة القدم فريق أكاديمية لاليغا في الساعة 5:50 مساء، كما يلتقي فريق مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم فريق فروزا في الساعة 6:45 مساء.

وفي فئة تحت 14 سنة يلتقي فريق مومباي الهندي فريق إمباير في الساعة 4:00 مساء، كما يلتقي فريق أطلس المكسيكي فريق برشلونة دبي في الساعة 4:45 مساء، ويلتقي فريق ملبورن الأسترالي فريق لاليغا في الساعة 6:15 مساء، ويلتقي فريق مدارس مانشستر سيتي فريق مدينة دبي في الساعة 6:15.

وفي فئة تحت 13 سنة يلتقي فريق شيكاغو فاير الأميركي فريق ديزرت فالكون في الساعة 4:00 مساء، كما يلتقي فريق نيوكاسل الإنجليزي فريق إمباير الساعة 4:45 مساء، ويلتقي فريق إيفو سبورتس فريق سبارتنز الساعة 5:30 مساء، ويلتقي فريق برشلونة فريق سبورتنغ دبي الساعة 6:15 مساء.

وفي فئة تحت 12 سنة يلتقي فريق سنترال بروكلين الأميركي فريق برشلونة الساعة 4:00 مساء، ويلتقي فريق نورويتش الإنجليزي فريق امباير الساعة 4:45 مساء، ويلتقي فريق أكاديمية إيفو فريق لاليغا الساعة 5:30 مساء، ويلتقي فريق مدارس مانشستر سيتي فريق فرسان إسبانيا الساعة 6:15 مساء.

وتجمع بطولة «كأس مينا» اللاعبين والمدربين والإداريين الذين يتوافدون إلى دبي من مختلف دول العالم، يتنافسون ضمن خمس مجموعات سنية من عمر 12 إلى 16 سنة، ويمثلون 40 فريقاً من خمس قارات مختلفة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والوسطى وأوقيانوسيا، وتتنافس هذه الفرق مع أفضل أكاديميات كرة القدم الخاصة في الإمارات التي تأهلت للبطولة في النسخة الماضية، ومن أبرزها فريق فرسان هيسبانيا ومدارس مانشستر سيتي لكرة القدم، وأكاديمية برشلونة، ولاليغا وجو برو سبورتس.