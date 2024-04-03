4 فرق تشارك في بطولة الماسترز للبولو

تنطلق يوم غد منافسات بطولة الماسترز للبولو، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى الأحد المقبل، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024. وتشارك في البطولة فرق: الباشا و"ذئاب دبي"، وفريقي الحبتور و"فور رالف ستارز "، وبهانديكاب 4 جول.

ويواجه فريق "ذئاب دبي" "فور رالف ستارز " في الانطلاقة، بينما يلعب فريق الحبتور أمام فريق الباشا. من جانب آخر بدات إدارة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الاستعداد لحفل ختام الموسم المقرر اقامته في السابعة من مساء 17 الجاري.