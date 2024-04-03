الوصل والنصر في «مربع الذهب»

تأهل الوصل والنصر إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوز الأول على الجزيرة 3-0، أمس، على استاد هزاع بن زايد، وينتظر ملاقاة الفريق الصاعد من لقاء العين واتحاد كلباء في المربع الذهبي، بينما تغلب «العميد النصراوي» على عجمان 2-1، ليضرب موعداً مع المتأهل من قمة الشارقة وشباب الأهلي.

على استاد هزاع بن زايد، قدم الوصل مستوى جيداً، ولم يجد صعوبة في تخطي عقبة منافسه الجزيرة، خصوصاً أن الهدف المبكر الذي أحرزه الهداف فابيو ليما في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء منح «الإمبراطور» دفعة معنوية كبيرة مهدت إلى سيطرته على مجريات اللقاء، وفي المقابل تأثر «فخر أبوظبي» بغياب هدافه علي مبخوت عن صفوف الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

وأحبط الوصل محاولات الجزيرة في العودة بتسجيله الهدف الثاني بواسطة البديل كايدو كانيدو الذي وضع بصمته في الدقيقة 66، قبل أن يؤمّن زميله المدافع الكوري الجنوبي سيونغ التأهل بالهدف الثالث في الدقيقة 71.

وعلى استاد الشارقة، قلب النصر تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2-1 أمام عجمان، في لقاء أهدر فيه النجم المغربي عادل تاعرابت ركلة جزاء في الدقيقة 50، لكنه أدرك التعادل لفريقه لاحقاً ما مهّد لتأهل فريقه. البداية كانت «برتقالية» بهدف البرازيلي رافاييل جويماريس في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، لكن «العميد» تفادى صعوبات استقبال الهدف المبكر، ونجح لاعبوه في التماسك، إذ أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة تاعرابت في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، وعاد زميله إيوري جوزيه ميديروس وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 56 بطريقة رائعة أيضاً.