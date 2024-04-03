حارب: النسخة الـ11 لدورة «ند الشبا» الأكثر مشاركة

قال أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، سعيد حارب، إن النسخة الـ11 من الدورة التي أقيمت خلال الفترة من 11 إلى 31 مارس الماضي، شهدت مشاركة أكبر عدد من الرياضيين بلغ 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في تسع رياضات هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع. وكان من بينهم رياضيون من النخبة العالمية والمصنفين في مراكز متقدمة على مستوى العالم، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ الدورة، ما يؤكد حرص الرياضيين على المشاركة فيها والنجاح التنظيمي لها، وكذلك الدور الإيجابي الكبير للشركاء والرعاة في نجاح الحدث.

وأضاف في بيان صحافي: «بلغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف درهم، وشهد تنظيمها جهوداً كبيرة سواء داخل مجمّع ند الشبا الرياضي أو في المنطقة المحيطة به في مدينة محمد بن راشد، وكذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم ومضمار ميدان».

جدير بالذكر أن دورة ند الشبا الرياضية شهدت على مدار النسخ السابقة مشاركة أكثر من 51 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من داخل الدولة وخارجها، شاركوا في 88 بطولة لمختلف الرياضات، حيث شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أقيمت عام 2013 أكثر من 1500 مشارك، وفي النسخة الثانية شارك أكثر من 3000 مشارك، وفي الثالثة 4000، وفي الرابعة 5000، وفي السادسة 6000، والسابعة 7000، وأقيمت الدورة الثامنة في وقت الجائحة، حيث تم تحديد العدد الذي بلغ 2500 مشارك، وشارك في التاسعة أكثر من 6000، وفي العاشرة 5000، وفي الدورة الـ11 شارك 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.