3 دراجين من فريق «الإمارات» ضمن الأفضل في سباق «إيتزوليا باسك كونتري»

بدأ فريق الإمارات للدراجات الهوائية مسيرته بقوة في اليوم الأول من سباق إيتزوليا باسك كونتري، حيث حل ثلاثة من دراجيه في قائمة أفضل 11 دراجاً في سباق الزمن، مع حصول جاي فاين على أفضل مركز في الفريق، إذ جاء في المركز الثاني بفارق سبع ثوانٍ فقط عن بريموز روجليك من فريق بورا هانسجروه صاحب المركز الأول.

وسجل روجليك أسرع وقت محققاً ذلك في 12 دقيقة و34 ثانية، وأصبح المتصدر الأول للسباق بطول 10 كيلومترات، بينما حقق فاين سرعة مذهلة بلغت 47.3 كيلومتراً في الساعة للسباق نفسه.

وقال فاين: «سعيد جداً بالسباق، خصوصاً أنني انضممت للمشاركة فيه بشكل متأخر، ويسعدني دائماً أن أحصل على الفرصة للمشاركة في سباق زمن جيد. أتطلع إلى مواصلة التميز في بقية الأسبوع ورؤية ما يمكنني فعله. إنه أسبوع صعب نظرياً، إذ يوجد أيام تتضمن طرقاً صاعدة صعبة، لكنني والفريق مستعدون ومتحمسون لذلك».

وسيستمر سباق إيتزوليا في المرحلة الثانية على المسار الممتد من إيرون إلى كانبو بطول 160 كم.