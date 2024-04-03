الهلال السعودي يفقد نصف قوته قبل مواجهة العين

xتلقى فريق الهلال السعودي منافس فريق العين في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ضربة موجعة، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها مهاجمه الصربي ألكساندر ميتروفيتش، إصابته في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى راحة لمدة ستة أسابيع، ما يعني غيابه عن موقعتي الذهاب والإياب الآسيويتين، ذهاباً في استاد هزاع بن زايد في 16 الجاري، وإياباً في الرياض 23 منه.

وقال النادي السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أوضحت الأشعة التي أجراها اللاعب ألكساندر ميتروفيتش تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع».

ويمثل المهاجم المنتقل لصفوف «الأزرق» بداية الموسم الحالي قادماً من نادي فولهام الإنجليزي، ركيزة أساسية في الفريق، كما أنه بمثابة نصف القوة الهجومية للفريق، ويُعدُّ فقدانه ضربة كبيرة لآمال النادي السعودي المنافس هو الآخر على أربعة ألقاب.

وكان ميتروفيتش تعرّض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الشباب، في الجولة الماضية، واضطر مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس إلى استبداله في الدقيقة 35، ودفع بالبديل صالح الشهري، الذي سيعتمد عليه خلال المرحلة المقبلة بجانب عبدالله الحمدان في الهجوم، لتعويض غياب اللاعب الصربي.

وسيغيب ميتروفيتش (29 عاماً)، عن 11 مواجهة حاسمة لفريقه خلال المرحلة المقبلة، بدءاً من مواجهة الأخدود، الخليج، الأهلي، الفتح، التعاون، الحزم في الدوري السعودي، ومواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام النصر، والنهائي في حالة التأهل، ومواجهتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين، وفي نصف نهائي كأس الملك أمام الاتحاد.