باكاييف: أعيش حلماً جميلاً مع الوحدة

أكد الروسي زليمخان باكاييف أن انتقاله إلى نادي الوحدة يُعدّ من أهم القرارات التي اتخذها في مسيرته، مشيراً إلى أنه يعيش حلماً جميلاً منذ وصوله إلى الإمارات في بداية الموسم الحالي.

وقال باكاييف لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتخيل أن يستمتع بالمعيشة في أبوظبي مع أسرته، التي أبدت إعجابها الشديد بجميع التفاصيل، موضحاً: «كل شيء هنا جميل ومنظم، والبنية التحتية باهرة، والشوارع، والنظام الذي يلتزم به الجميع يجعل الحياة سهلة».

وتابع: «كانت معلوماتي عن دولة الإمارات تقتصر على زياراتي السابقة لها التي كانت قصيرة، لكن عندما جئت للمعيشة هنا وجدت أنها أجمل على أرض الواقع، حيث إن أسرتي مستمتعة جداً، ولا أبالغ إذا قلت إننا نرغب في العيش هنا لأطول فترة ممكنة».

وأشار إلى أنه لم يواجه صعوبات في التأقلم في الدولة، وقال: «نحن عائلة مسلمة، والمعيشة في الإمارات تُعدّ نموذجية لنا من الجوانب كافة، وبشكل عام يوجد في الدولة عدد كبير من مختلف الجنسيات حول العالم، والعديد من الثقافات، ما يُمكن أي زائر من التأقلم والتعايش دون مواجهة أي صعوبات».

وأردف: «زرت دولة الإمارات بانتظام مع أسرتي في آخر أربع سنوات، وكانت لدينا رغبة في القدوم للعيش هنا، وهذا الحلم تحقق أخيراً».

وتحدث عن أجواء شهر رمضان، وقال: «نعيش أجواء خيالية في شهر رمضان لم يسبق لنا أن صادفنا هذه الروعة التي أسهمت في أن نستمتع بالشهر الفضيل من ناحية الزينة في الشوارع والأجواء الإيمانية والمساجد الفخمة المنتشرة في كل مكان، إلى جانب أن المطاعم المتنوعة التي تجهز مختلف الأطعمة والأذواق، تجعل الفرد لديه خيارات غير محدودة من ثقافات عدة».

وشدد على أنه معجب بالأكلات الإماراتية والعربية، وقال: «من خلال معايشتي مع لاعبي الوحدة تعرفت إلى العديد من الأكلات الإماراتية والعربية، إذ إنني أصبحت من عشاق المظبي والمندي والبرياني اللحم، إلى جانب المشروبات الساخنة الرائعة مثل الشاي والكرك والقهوة العربية».

أما بالنسبة إلى رأيه في مردوده مع الوحدة الذي يلعب معه على سبيل الإعارة قادماً من زينيت بطرسبرغ الروسي حتى نهاية الموسم، قال: «أعتقد أنني ظهرت بشكل جيد، رغم أنني تمنيت لو كانت نتائج الفريق أفضل من ذلك خصوصاً في الدوري، بينما تأهلنا إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونسعى إلى التتويج باللقب».

وشدد اللاعب الدولي الروسي (27 عاماً) على أنه يتمنى أن ينتقل بشكل نهائي إلى «العنابي» عقب انتهاء إعارته، وقال: «أشعر براحة كبيرة هنا في النادي وفي الإمارات بشكل عام كما ذكرت، علماً أن نادي الوحدة كانت لديه رغبة في التعاقد معي في الموسم الماضي، لكن المفاوضات لم تكتمل، وأتمنى في المقام الأول أن يحقق الفريق نتائج جيدة، وينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، ومن جانبي أن أقدم كل ما لدي، لكي أصبح من العناصر الأساسية المؤثرة مع زملائي في الفريق، وفي الوقت نفسه أنال ثقة إدارة النادي والجهاز الفني في التعاقد معي حتى أستمر في الموسم المقبل في دوري أدنوك للمحترفين».

النجم الروسي:

نعيش أجواءً خيالية في رمضان.. لم يسبق لنا أن صادفنا هذه الروعة.

أصبحت من عشاق المظبي والبرياني اللحم.. وشاي الكرك