عبدالسلام محمد: كلباء يمر بمرحلة صعبة «مؤقتة»

أكد لاعب المنتخب الوطني وقائد اتحاد كلباء عبدالسلام محمد، أنه لا يخشى على «النمور» في الموسم الحالي رغم الخسارة أمام عجمان (2-4) في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يمر بمرحلة صعبة لكنها مؤقتة، وسيتجاوزها بسرعة ويعود لإمتاع الجمهور في المباريات المقبلة بفضل التكاتف الذي تتمتع به أسرة النمور بقيادة رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم محمد عبيد اليماحي، وسيغادر الفريق المركز الـ12 الحالي الذي يحتله برصيد 14 نقطة نحو مراكز أفضل في نهاية الموسم».

وأضاف: «نحتاج إلى تعزيز التكاتف في المباريات المقبلة لتجاوز الظروف الصعبة الحالية، وثقتي عالية بأنها ستنتهي انطلاقاً من المسؤولية العالية التي يتمتع بها لاعبو الفريق، لتطبيق التعليمات التي يتوجه بها من الجهاز الفني».

وبخصوص عودته للمشاركة أساسياً، أكد عبدالسلام أنه أصبح جاهزاً بشكل كامل بعد أن تعافى من إصابة سابقة لحقت به بداية الموسم، واستعادة دوره في الفريق.