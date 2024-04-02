الغرايري: يُفضَّل ممارسة كرة القدم بعد 3 ساعات من الإفطار

أكد مدير مركز «فيفا» الطبي في دبي الدكتور مراد الغرايري، أن هناك رياضات يفضل ممارستها بعد الإفطار بثلاث ساعات تتقدمها كرة القدم، الأمر الذي يفسر إقامة مباريات المسابقات المحلية والعربية في توقيت لا يقل عن هذا الزمن، حرصاً على صحة اللاعبين وضمان الحصول على أقصى طاقاتهم بدنياً وفنياً وذهنياً.

ورداً على سؤال تطرحه الجماهير في بداية كل شهر رمضان حول نوعية الرياضات التي يمكن للصائمين ممارستها، قال الغرايري لـ«الإمارات اليوم»: «إن هناك نوعين من الرياضات التي يمكن للصائمين ممارستها: الأولى هي التي لا تحتاج إلى طاقة كبيرة من جسم الإنسان مثل المشي واليوغا والعدو، ويمكن ممارستها قبل ساعة ونصف من الإفطار». وأضاف: «النوعية الثانية هي التي تتطلب طاقة أكبر مثل كرة القدم ورفع الأثقال وكمال الأجسام وركوب الدراجات الهوائية، فهذه الرياضات يفضل ممارستها بعد الإفطار بثلاث ساعات».

وأوضح: «هناك ملاحظة خاصة برياضة الدراجات، فمن باب الاحتياط يجب أن يكون لدى ممارسها كمية كبيرة من الماء والسكر، لأنه تم تسجيل هبوط بنسب السكر في دم الدراجين خلال ممارسة هذه اللعبة، وهذا الأمر يمكن أن يعرّض الشخص لمخاطر، وبالتالي من باب الاحتياط فإنه من الضروري حمل الماء والسكريات أثناء ممارسة هذه الرياضة».

مراد الغرايري:

. من الضروري حمل الماء والسكريات أثناء ممارسة رياضة الدراجات.

. كرة القدم وكمال الأجسام والدراجات.. رياضات تتطلب طاقة كبيرة.

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