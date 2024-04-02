الصهباني مشرفاً على المنتخب الأولمبي.. وعصام عبدالله مديراً

عيّن اتحاد كرة القدم مطر عبيد الصهباني مشرفاً للمنتخب الوطني الأولمبي، وعصام عبدالله آل علي مديراً.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس، إن الصهباني وعصام عبدالله يمتلكان خبرات كبيرة في المجال الرياضي والإداري، كما كانا لاعبين سابقين.

ويستعد الأبيض الأولمبي لخوض منافسات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من 15 أبريل الجاري.