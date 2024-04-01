اعتماد 25 لعبة فردية وجماعية في «الألعاب الخليجية للشباب»

بحثت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 الجاري إلى 2 مايو المقبل بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة، استعدادات انطلاق الحدث وعرض أماكن المنشآت الرياضية المختلفة التي تقام عليها جميع مسابقات الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، رئيس اللجنة المنظمة، فارس المطوع، وحضور الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد هزام الظاهري، ورؤساء اللجان الأساسية والعاملة بالدورة.

واعتمدت اللجنة المنظمة الألعاب الرياضية المدرجة في البرنامج الرياضي للدورة وعددها 25 لعبة، والفرق التنسيقية لكل إمارة من إمارات الدولة المستضيفة للمنافسات، كما تم اعتماد حفل الافتتاح الذي يُقام في دبي أوبرا ببرنامج زمني يتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، ويتضمن 3 محاور رئيسة هي التلاحم، والشباب والاستدامة.