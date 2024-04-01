«الإمبراطور» يحصد برونزية «الطائرة» في دورة ند الشبا

فاز فريق الإمبراطور بالميدالية البرونزية في بطولة الكرة الطائرة، التي أقيمت في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن منافسات النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية». وحصل «الإمبراطور» على المركز الثالث، بعد فوزه على فريق الجوارح في المباراة التي انتهت بنتيجة (3-0)، بواقع (25-22 و25-23 و25-23).

وتُوّج لاعب «الإمبراطور»، جوز توماسو، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحضر ماسيمو ريغي رئيس رابطة الدوري الإيطالي للكرة الطائرة، منافسات المباراة، وهنّأ اللاعبين ممن ينتمون للأندية الإيطالية التي تنافس على لقب دوري المحترفين الأوروبي المشاركين في المباراة. وقال في تصريح صحافي، إنه سعيد بالأجواء الرائعة والمنافسات القوية التي تشهدها بطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية، التي تجمع ألمع وأقوى النجوم العالميين في عالم الكرة الطائرة.

وعقب انتهاء مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، قام حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي، مدير اللجنة الفنية، بتكريم الفريق الفائز بالميداليات البرونزية، كما تم تكريم مديري الفرق المشاركة في البطولة.

وتم أيضاً تكريم حكام الدورة ولجنة التحليل الإحصائي (VIS) بميداليات الدورة، وجميع العاملين في البطولة من الكادر الطبي والإسعاف، وشرطة دبي، وكادر قناة دبي الرياضية من الاستوديو التحليلي والمعلقين والمصورين والعاملين من مجمع ند الشبا، والمتطوعين المشاركين في تنظيم بطولة الطائرة.

على جانب آخر، اختتمت منافسات بطولة البادل المحلية لفئة 20 نقطة، وفئة 100 نقطة، وشارك في مختلف فئات بطولة البادل 600 لاعب ولاعبة من داخل الدولة وخارجها في مختلف التصنيفات والمستويات الفنية، تنافسوا ضمن خمس فئات محلية وفئة دولية.