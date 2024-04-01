«فيكتوري 4» بطلاً لجائزة فيتنام في مونديال الزوارق السريعة

تُوّج زورق «فيكتوري 4» بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك، أمس، بطلاً لجائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة في ثانية جولات مونديال «الفورمولا1»، التي جرت في مقاطعة كوي نون - بينه دينه، بمشاركة نخبة الفرق العالمية، تتقدمها فرق الإمارات على متن زوارق فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ونجح زورق «فيكتوري 4»، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في التتويج باللقب، بعدما قدم أداء رفيعاً منحه التأهل للفوز بلقب سباق تصفيات أفضل زمن يوم الجمعة الماضي، ثم صدارة مجموعته في سباق سبرنت أول من أمس، وأخيراً بمعانقة لقب السباق الرئيس، أمس، بينما حلَّ ثانياً زورق فريق «فيتنام 1» بقيادة جوناس أندرسون، وثالثاً زورق فريق «الصين 7»، بقيادة بيتر مورين.

واعتلى «فيكتوري 4» بعد نهاية منافسات الجولة الثانية، صدارة الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 55 نقطة، متقدماً على صاحب المركز الثاني زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويات، الذي حصل على المركز الرابع في السباق الرئيس.

وقال محمد عبدالله الفلاحي، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، في تصريح صحافي: إن «النتائج التي تحققت في فيتنام تعكس الجهود الكبيرة للفريق، ونتيجة سنوات العطاء من أجل التطوير وتحقيق النجاح في هذه البطولة العالمية، حيث يُعدّ فيكتوري أحدث الفرق التي انضمت إلى الساحة أخيراً»، مشيراً إلى أن التفوق سيكون دافعاً للمزيد من العمل حتى استكمال صور النجاح بالتتويج مع ختام الموسم الحالي.

وهذا الفوز هو الثاني لفريق الفيكتوري بلقب الجائزة الكبرى في تاريخ مشاركات الفريق في بطولة العالم للزوارق، التي بدأت عام 2015، وكان الانتصار الأول في عام 2016 في الجولة الختامية التي أُقيمت في بحيرة خالد بالشارقة، وجاء عن طريق قائد زورق «فيكتوري 4» وقتها الأميركي شون تورنتي.

• «فيكتوري» يُتوّج للمرة الثانية في المونديال بلقب الجائزة الكبرى.