فوز مليحة وشباب الأهلي في دوري «اليد»
حقق فريقا مليحة وشباب الأهلي، انتصارين مستحقين في ختام الجولة الـ11 من الدور التمهيدي لدوري كرة اليد، أول من أمس، حيث فاز مليحة على مضيفه الجزيرة بنتيجة (29-25)، وبنفس النتيجة فاز شباب الأهلي على ضيفه الوصل.
وعانى مليحة خلال الشوط الأول للخروج بنتيجة التعادل أمام الجزيرة بواقع (15-15)، قبل أن يتمكن من صنع الفارق في الشوط الثاني وحسم نتيجة المباراة بواقع (29-25).
بدوره، فرض شباب الأهلي إيقاعه على مجريات لقاء الوصل، بعد شوط أول أنهاه متفوقاً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (16-13)، ثم نجاحه في توسيع الفارق في الشوط الثاني وحسم المباراة بنتيجة (29-25).
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