شباب الأهلي والنصر إلى نهائي دوري السلة

حجز فريقا شباب الأهلي والنصر مقعديهما في الدور النهائي لدوري كرة السلة، وذلك بعد أن حسما الفوز في سلسلة نصف النهائي، وأنهى شباب الأهلي هذا الدور بالفوز على البطائح، أول من أمس، بنتيجة «87-84» في ثالثة مواجهات نصف النهائي، بينما فاز النصر على الشارقة بنتيجة «88-84».

واحتاج شباب الأهلي لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث بواقع (19-16 و20-16 و30-21)، فيما لم يتمكن البطائح من العودة بنتيجة المباراة على الرغم من نيله أفضلية الربع الرابع بواقع (31-18).

في المقابل نال الشارقة أمام النصر الربع الأول بنتيجة (24-22)، لكن النصر هيمن على الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع بواقع (20-19 و22-21 و24-20) ليفوز بالمباراة.

ويقضي نظام البطولة، بأن يقام نصف النهائي بنظام (بست أوف 5)، على أن يتأهل إلى النهائي الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات، وهو ما تمكن من تحقيقه فريقا شباب الأهلي والنصر، بعدما استفادا من نظام البطولة ذاته، بمنحهما فوزاً اعتبارياً (1-0) لكونهما أنهيا الدور التمهيدي بالمركزين الأول والثاني، على حساب الشارقة ثالث (التمهيدي)، والبطائح الذي أكمل «المربع» الذهبي، قبل أن يتمكن شباب الأهلي والنصر من تحقيق الفوز مساء الإثنين الماضي في ثانية مباريات السلسلة، وجاء لشباب الأهلي بواقع (91-86)، وللنصر بنتيجة (88-74).