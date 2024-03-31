«فيكتوري 4» يعتلي صدارة الترتيب العام لمونديال الزوارق السريعة

توج زورق «فيكتوري 4» بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك اليوم بطلا لجائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة في ثاني جولات مونديال «الفورمولا1»، والتي جرت في مقاطعة كوي نون - بينه دينه بمشاركة نخبة الفرق العالمية، تتقدمها فرق الإمارات على متن زوارق فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ونجح زورق «فيكتوري 4»، ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في التتويج باللقب، كما اعتلى بعد نهاية منافسات الجولة الثانية صدارة الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 55 نقطة، متقدما على صاحب المركز الثاني زورق الشارقة 17 بقيادة روستي ويات، والذي حصل على المركز الرابع في السباق الرئيس.