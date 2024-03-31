العروبة يواصل مشواره نحو المحترفين ودبا الفجيرة يهزم الظفرة

حقق دبا الفجيرة فوزا ثمينا على مضيفه الظفرة بهدف نظيف سجله اللاعب عامر عمر في الدقيقة (56) من المباراة التي اقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى، ليرفع دبا الفجيرة رصيده الى 45 نقطة في المركز الثالث، معززا حظوظه بالمنافسة على الصعود للموسم المقبل لدوري المحترفين بينما تجمد رصيد الظفرة عند 40 نقطة، في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية فاز العروبة على يونايتد 3-2، ليعزز من خلاله الصدارة برصيد 61 نقطة بينما تجمد يونايتد برصيد 39 نقطة، وليقترب العروبة بشكل أكبر من الصعود، وتعادل "جلف اف سي" مع الذيد بهدف لمثله ليصل رصيد الذيد إلى27 و" جلف اف سي" 22.

وتستكمل منافسات مساء الأحد بإقامة 5 مباريات حيث يلعب فيها دبا الحصن مع مسافي، والتي تعد أهم مباريات اليوم الثاني لكونها تجمع الوصيف دبا الحصن برصيد 47 نقطة مع الحصان الاسود للبطولة مسافي 35 نقطة وتعد نقطة تحول لدبا الحصن إذ يبحث عن الفوز للاستمرار بالمركز الثاني

.

كما ويلعب الحمرية مع الفجيرة، وجلف يونايتد مع سيتي، والجزيرة الحمراء مع الرمس، والعربي مع مصفوت في مباريات لتحسين المراكز.