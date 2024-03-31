طائرة ند الشبا تصل إلى المحطة الأخيرة الليلة

يلتقي فريق فهود زعبيل مع نظيره زعبيل2 في المباراة النهائية من بطولة الكرة الطائرة التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي في الساعة 9:15 من مساء اليوم، وستكون مسك ختام النسخة الـ11 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي نُظمت بشعار «قدرات لا حدود لها»، وتضمنت تسع ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع.

وتأهل فهود زعبيل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على الجوارح «حامل اللقب» في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-2)، في أقوى مباريات البطولة كان فيها كلا الفريقين نداً للآخر، وتواصلا نقطة بنقطة على مدار خمسة أشواط، وسجلا 204 نقاط، إذ افتتح الجوارح المباراة بفوز كبير بنتيجة (25-16)، وغيّر فهود زعبيل خططه في الشوط الثاني، ليكسب (25-17)، واستمر متقدماً بالشوط الثالث (25-23)، قبل أن يعيد الجوارح تنظيم صفوفه، ليخطف الشوط الرابع (25-21)، وفي الشوط الخامس والأخير تمكن فهود زعبيل من حسم المباراة (15-12).

وفي المقابل، تأهل فريق زعبيل2 إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على فريق الإمبراطور بنتيجة (3-0)، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة (25-22)، والشوط الثاني

(25 - 20)، والثالث (25-15).

وستكون المباراة النهائية من أصعب وأقوى المباريات التي تشهدها البطولة في تاريخ دورة ند الشبا الرياضية، حيث يضم فريق زعبيل2 أقوى لاعبي الكرة الطائرة الذين يلعبون في نادي مودينا الإيطالي، المصنف الأول على العالم الفائز بالدوري الإيطالي ثماني مرات، وكأس إيطاليا 12 مرة، وكأس السوبر الإيطالي أربع مرات، وحامل لقب كأس أوروبا «سي إي» لعام 2023 إضافة إلى ثلاثة أعوام أخرى سابقة، والفائز بلقب الدوري الأوروبي أربع مرات، وكأس التحدي الأوروبي خمس مرات، وكأس السوبر الأوروبي، وحضرت جوليا غابانا رئيسة النادي مباريات الفريق في دورة ند الشبا الرياضية.

فيما يضم فريق فهود زعبيل لاعبي نادي بريزما تارانتو الفائز بالدوري الإيطالي مرتين ووصيف كأس السوبر.

الحرس الوطني بطل «شد الحبل»

فاز فريق الحرس الوطني بالمركز الأول في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بتغلبه على فريق القوات البرية «الوصيف»، وحصل فريق وزارة الدفاع على المركز الثالث، بتغلبه على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دبي.

وفي الفئة المجتمعية، حقق فريق الجوارح المركز الأول بفوزه على الحمرية الذي حلَّ في المركز الثاني، وحصل فريق الصقور على المركز الثالث، بفوزه على فريق دبليو ورلد جيم.

وفي فئة الناشئين، فاز فريق نادي الشارقة للدفاع عن النفس بالمركز الأول على حساب «ايه تو إس» الذي جاء في المركز الثاني، وحلَّ فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث بعد فوزه على فريق استوديو زعبيل.