الشارقة يجرح العين.. ويخدم الوصل

قدّم الشارقة خدمة كبيرة للوصل متصدر دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن فرض التعادل (1-1) على مضيفه العين، أمس، في الجولة الـ17، فيما لم يفوّت «الإمبراطور» الفرصة بفوز مستحق على ضيفه خورفكان (3-0)، ليغرد وحيداً في الصدارة برصيد 45 نقطة، متقدماً بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين، فيما تعرّض الجزيرة إلى خسارة جديدة مع مدربه الروماني ميريل رادوي أمام البطائح (2-3).

استهل الشارقة البداية بنشاط هجومي مكثّف، وتمكن من تسجيل هدفه الأول عن طريق المالي موسى ماريغا، بعد مرور دقيقتين، لكن تم إلغاء الهدف، بداعي التسلل.

وواصل الفريق الضيف أفضليته، وحصل على فرصة ذهبية للتقدم من ضربة ثابتة على حافة الصندوق، سددها التونسي فراس بالعربي في الحائط البشري، لتتحول إلى ركنية «14»، وحرم القائم اللاعب نفسه من التهديف عندما انفرد بمرمى خالد عيسى، لترتد الكرة دون أن تجد المتابع.

وتحسّن أداء العين نسبياً بعد مرور نصف ساعة، حينما انفرد التوغولي لابا كودجو بالمرمى، وسدد في جسد الحارس عادل الحوسني «34».

وعاد بالعربي ليهدر من جديد فرصة أخرى على الشارقة من أجل التقدم، بعد أن تلقى تمريرة في مكان قريب من المرمى، ليُسدد في مكان وجود خالد عيسى «40».

واستطاع العين أن يتماسك في الشوط الثاني، فظهر لابا في اللقطة الأبرز حينما ارتقى لعرضية بندر الأحبابي وحوّل الكرة برأسه داخل المرمى «54».

ولكن فرحة الزعيم لم تدم لأكثر من دقيقتين حينما نجح بالعربي هذه المرة من إدراك التعادل من تمريرة البرازيلي كايو لوكاس التي وضعته في مواجهة المرمى، ليضعها من فوق الحارس.

«الفار» يُعكر مزاج الوصلاوية قبل «الثلاثية»

حقق الوصل المهم، وحصد ثلاث نقاط غالية بعد مباراة عاندت فيها تقنية «الفار» أصحاب الأرض بإلغاء ثلاثة أهداف للسويسري هاريس سيفروفيتش في مناسبتين، وكايو بداعي التسلل.

ولكن الأمور ابتسمت لـ«الإمبراطور» في الشوط الثاني، فسجل فابيو ليما هدفاً شرعياً هذه المرة مستغلاً عرضية عبدالرحمن صالح، لينقض عليها قبل الظهير الأيسر عادل سبيل ويضعها على يمين الحارس «56».

وتمكن بعدها نيكولاس خيمينيز من تعزيز تقدم فريقه بتسديدة لم ينجح حارس خورفكان في التعامل معها «70».

ثم وسّع سياكا سيديبي الفارق بإضافة الهدف الثالث من تمريرة مثالية من ليما ليراوغ حارس خورفكان قبل أن يضع الكرة في المرمى «81».

البطائح يُعذب مدربه السابق رادوي

عجز مدرب الجزيرة الروماني ميريل رادوي عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة، وسقط أمام فريقه السابق البطائح في مباراة تقلبت نتيجتها حتى الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.

وعلى الرغم من أن الجزيرة بكّر في التسجيل عن طريق لاعبه زايد العامري الذي استغل خطأ دفاعياً للاعب ديني بورغيس في إبعاد الكرة ليضعها بسهولة داخل المرمى «8»، فإن البطائح تمكن من التعديل بواسطة الكاميروني بيروس بوميل من تسديدة ضعيفة من داخل الصندوق، مرّت من بين يدي الحارس علي خصيف «27».

وضرب البطائح من جديد حينما تمكن لاعبه محمد الشحي من تسجيل هدف التقدم من خطأ دفاعي قاتل للجزيرة سمح للاعبي «الراقي» بالتمرير داخل الصندوق، ليقوموا بإنهاء اللعبة بهدف رائع «49».

ولكن زايد الزعابي تمكن من تسجيل هدف التعادل للفريق الضيف مستغلاً كرة مرتدة من حارس البطائح سددها زاحفة على يمينه «82».

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، سجل البرازيلي ألفارو أوليفيرا هدف الفوز من كرة مرتدة سددها على يمين الحارس «90+2».