روسية تعرض لوحات فنية للخيول احتفاء بكأس دبي العالمي

حرصت الروسية أكترينا سابينا، مديرة أحد المتاجر الصغيرة التي تفتح حصراً داخل فناء مضمار ميدان الداخلي في أمسية كأس دبي العالمي، التي أسدل الستار على نسختها الـ28 مساء أمس، على عرض لوحات فنية احتفاء بكأس دبي العالمي، وتجسّد عراقة سلالات الخيول حول العالم، في تأكيد على احتضان دبي في كل عام أقوى الجياد وصفوتها على الساحة الدولية. وقالت أكترينا سابينا لـ«الإمارات اليوم»: «تواجدي سنوياً في الأمسية قادني إلى إضفاء لمسة جديدة ضمن أروقة مضمار (ميدان)، التحفة المعمارية على صعيد سباقات الخيل في العالم، ممثلة بلوحات فنية لسلالات متنوعة من الجياد في العالم، بما فيها لوحات تجسّد هوية الأبطال الذين مروا بتاريخ الأمسية».

وأوضحت: «ارتباطي بالكأس يعود إلى بداياته في مضمار ند الشبا، خصوصاً أن طبيعة العمل المرتبط برياضة الخيول كانت وراء قدومي سنوياً إلى كأس دبي العالمي منذ انطلاقته عام 1996، إلا أن النقلة النوعية جاءت في 2010، فمع المساحات التي تضمنها مضمار ميدان، وارتفاع أعداد الجمهور المتابع لأمسيات الكأس، كان التوسع في إدارة بيع التذكارات والقبعات والملابس المصنعة يدوياً».

وأضافت: «الشغف بعالم السباقات وما تقدمه الكأس من مفهوم (العالم في مكان واحد)، هو ذاته ما عكسته أمسيات الكأس سنوياً في الجمع بين صفوة الجياد، لأتجه برفقة شقيقي إلى تخصيص مكان جديد من أروقة (ميدان) يعرض لوحات فنية تختص بسلالات الخيل وجمالها وقوتها».