محمد بن راشد: «كأس دبي العالمي» علامة فارقة في عالم سباقات الخيل

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن النجاح الذي حققه «كأس دبي العالمي» منذ انطلاقه في عام 1996، وعلى مدار أكثر من ربع قرن من الزمان، يُكرّس الريادة الإماراتية في مجال رياضات الخيل وسباقاتها، وأن هذا النجاح يعكس نهج التميّز الذي اختارت الإمارات أن يكون المسار الذي تسلكه في سعيها الدائم نحو تبوؤ المراكز الأولى في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي، لتتحول الكأس اليوم إلى نقطة مضيئة ومهمة على خريطة سباقات الخيل العالمية، وهو ما يتجسّد في حرص أهم مُلّاك ومدربي الخيل في العالم على المشاركة بأفضل خيولهم، أملاً في الوصول إلى منصة التتويج في «ميدان».

جاء ذلك خلال حضور سموّه، أمس، منافسات النسخة الـ28 من «كأس دبي العالمي» في مضمار «ميدان» العالمي، وإلى جانبه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تابع سموّه والحضور أشواط الكأس التي شهدت هذا العام، أسوة بالأعوام الماضية، مشاركة أفضل وأقوى الخيول عالمياً، وتعود إلى كوكبة من أهم وأبرز مُلّاك ومدربي الخيول، ويمتطيها أمهر الفرسان على مستوى العالم.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي حريصة على مشاركة خبراتها في مجال تنظيم مسابقات الخيل مع جميع الدول الشقيقة والصديقة المهتمة بهذه الرياضة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة والهوية العربية والخليجية، وقال سموّه: «نعتز بالمكانة التي وصل إليها كأس دبي العالمي كعلامة فارقة في عالم سباقات الخيل.. ولا نتأخر عن مشاركة تجربتنا التنظيمية الناجحة مع جميع الأشقاء والأصدقاء.. رياضات الخيل وسباقاتها مكون أصيل في ثقافتنا العربية وتراثنا الخليجي ونسعى دائماً لتطويرها وتنميتها ونريدها دائماً في ازدهار». وأعرب سموّه عن ترحيب دولة الإمارات ودبي بالضيوف سواء من المُلّاك والمدربين والفرسان، أو عشاق رياضات الخيل الذين قدموا إلى دبي خصيصاً لمشاهدة نخبة خيول العالم وهي تتنافس على اللقب وجوائز الكأس التي تعد من بين أكثر الجوائز المرموقة على مستوى العالم، وقال سموّه: «سعداء بتنافس نخبة خيول العالم في (ميدان).. وجميع المُلّاك والمدربين والفرسان محل كل ترحيب وحفاوة».

وأثنى سموّه على الجهود الحثيثة لفريق العمل في نادي دبي لسباقات الخيل، بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي، والقائمين على مضمار «ميدان»، وأثر ذلك في تقديم نسخة جديدة أكثر تميزاً من «كأس دبي العالمي»، بما يؤكد قدرة دبي على تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات الرياضية وأكثرها أهمية على مستوى العالم، داعياً سموّه إلى مواصلة العمل على الارتقاء بمكانة الحدث، وتأكيد تميّزه على خريطة أهم سباقات الخيل العالمية.

وفي أمسية هي الأروع، والتي حضرها أيضاً سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ومجموعة من أهم المُلّاك والمدربين في العالم، تنافست نخبة جياد العالم، لنيل اللقب والمركز الأول ضمن تسعة سباقات (أشواط)، حيث وصل إجمالي عدد الخيول المشاركة في الأمسية بجميع أشواطها إلى 120 خيلاً من 14 دولة، من بينها 33 خيلاً فائزاً بالفئة الأولى، فيما مكّنت التغطية التلفزيونية المباشرة عبر البث الفضائي من خلال أكثر من 40 شبكة تلفزيونية عالمية، الملايين من عشاق رياضات الخيل وسباقاتها من متابعة منافسات الكأس في ما يزيد على 150 دولة حول العالم، تأكيداً للمكانة الفريدة التي يحظى بها الحدث بين أهم وأرقى سباقات الخيل العالمية.

حمدان بن محمد يُتوّج الجواد «لوريل ريفر» باللقب الـ 28

توّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيل، والذي فاز به الجواد «لوريل ريفر» لمزارع جودمونت السعودية للأمير الراحل خالد بن عبدالله آل سعود، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، وذلك عقب الفوز بالشوط الرئيس الذي أقيم على مضمار «ميدان» برعاية «طيران الإمارات» لمسافة 2000 متر (رملي)، وتنافست فيه 12 خيلاً، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

تكريم الرعاة

وتقديراً لدورهم في إنجاح الحدث، كرّم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، رعاة الحدث العالمي وهم: طيران الإمارات، ولونجين، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ونخيل، وأتلانتس ذا رويال، وعزيزي للتطوير العقاري، والطاير للسيارات، إضافة إلى ون زعبيل، وإعمار. واختتمت أمسية كأس دبي العالمي بعرض رائع في سماء ميدان، باستخدام أحدث تقنيات الليزر وإضاءات الـLED ونحو 4000 من طائرات الدرون، في تكوينات بصرية مذهلة أضافت مزيداً من الرونق والبهاء على الحدث الذي تم تنظيمه للمرة الثانية في شهر رمضان.

كأس دبي العالمي من نصيب السعودية

الخيل: «لوريل ريفر»

المالك: مزرعة جودمونت

الفارس: تاغ أوشي

قيمة الجائزة: 12 مليون دولار

المسافة: 2410 أمتار

الزمن: 2:26:72 (د)

نائب رئيس الدولة:

. سعداء بتنافس نخبة خيول العالم في «ميدان».. وجميع المُلّاك والمدربين والفرسان محل كل ترحيب وحفاوة.

. لا نتأخر عن مشاركة تجربتنا التنظيمية الناجحة مع جميع الأشقاء والأصدقاء.

. رياضات الخيل وسباقاتها مكون أصيل في ثقافتنا العربية وتراثنا الخليجي ونسعى دائماً لتطويرها وتنميتها.