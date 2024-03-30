سائحان يابانيان يخصصان الإجازة السنوية للاستمتاع بأمسية كأس دبي العالمي

حرص السائحان اليابانيان، لينتالو كونوزاوا، وتتوكو نازاوا، على الحضور من اليابان إلى دبي من أجل الاستمتاع بمتابعة أمسية كأس دبي العالمي، التي جرت أمس على مضمار «ميدان» العالمي. وقال السائحان لـ«الإمارات اليوم» إنهما خصصا الإجازة السنوية من أجل حضور منافسات كأس دبي العالمي، أشهر سباقات الخيل في العالم.

وقالا: إن مشاركة 22 من خيرة الجياد اليابانية في الأمسية شجعهما أيضاً على القدوم إلى دبي، خصوصاً لمتابعة الجواد الياباني «أوشبا تيسورو» الذي شارك أمس في الشوط التاسع والرئيس. وقال كونوزاوا (21 عاماً): «منذ فوز الفرس فيكتوار بيسا بنسخة 2011، ثم انتصارات عدة للجياد اليابانية في بطولة (ديربي الإمارات) الذي يمثل بوابة العبور إلى الديربي الأميركي الشهير، وآخرها تتويج (أوشبا تيسورو) بنسخة العام الماضي وعودته للدفاع عن لقبه، تشجعنا أنا وتتوكو لتخصيص إجازتنا السنوية هذا العام للقدوم إلى دبي ومتابعة الأمسية».

وأضاف: «تواجد هذا الكم من الجياد ترافق مع تواجد كبير من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية، الذين توافدوا لتغطية تفاصيل الأمسية، ونقل الصورة الكاملة لجمهور وعشاق الخيل في اليابان».

بدوره، قال تتوكو (18 عاماً): «سباقات الخيل من الهوايات المحببة إلى الشعب الياباني، والاهتمام كان كبيراً، لأن أربعة جياد يابانية شاركت في الشوط التاسع والرئيس بالأمسية، اثنان منها متوجان في نسخة العام الماضي، هما: (أوشبا تيسورو) في الشوط الرئيس، وبطل (ديربي الإمارات) لنسخة العام الماضي (ديرما ستوتوجاكي) الذي شارك في منافسات الشوط الرئيس لهذا العام».

. 4 جياد يابانية شاركت أمس في الشوط التاسع والرئيس من كأس دبي العالمي.