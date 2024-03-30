غودولفين تُبدع مع "ريبلز رومانس" في دبي شيماء كلاسيك (فيديو)
فازت غودولفين بلقب السباق عن طريق الجواد "ريبلز رومانس" الذي قدم أداءً رائعاً بقيادة الفارس ويليام بويك وإشراف المدرب تشارلي ابلبي، ليحقق المركز الأول، متفوقاً على "شهريار" الذي حل ثانياً، و"ليبرتي آيلاند" في المركز الثالث.
An Emirati win! 🇦🇪— Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 30, 2024
Godolphin’s Rebel’s Romance, trained by Charlie Appleby, and jockeyed by William Buick, showcases his quality to win Longines Dubai Sheema Classic#DWC24 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/JaiiRYFIE4
الشوط الثامن
اسم الشوط: دبي شيماء كلاسيك(لونغين)
اسم الخيل: "ريبلز رومانس"
المالك: غودولفين
الفارس: ويليام بويك
قيمة الجائزة: 6 ملايين دولار
المسافة: 2410 متر
الزمن: 2:26:72 (د)
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