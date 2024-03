غودولفين تُبدع مع "ريبلز رومانس" في دبي شيماء كلاسيك (فيديو)

فازت غودولفين بلقب السباق عن طريق الجواد "ريبلز رومانس" الذي قدم أداءً رائعاً بقيادة الفارس ويليام بويك وإشراف المدرب تشارلي ابلبي، ليحقق المركز الأول، متفوقاً على "شهريار" الذي حل ثانياً، و"ليبرتي آيلاند" في المركز الثالث.

An Emirati win! 🇦🇪

Godolphin’s Rebel’s Romance, trained by Charlie Appleby, and jockeyed by William Buick, showcases his quality to win Longines Dubai Sheema Classic#DWC24 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/JaiiRYFIE4