"الفوتو فينيش" يُتوج ""فاكتور شيفال" بلقب دبي تيرف (فيديو)

فاز الجواد الأميركي "فاكتور شيفال" المملوك إلى فريق فالور إنترناشونال وغاري باربر باللقب عقب سباق مثير حسمته تقنية "الفوتو فينيش"، إذ حصل المركز الأول بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب جيروم رينير، وجاء "نامور" ثانياً، و"دانون بيلوغا" ثالثاً.

What a close race!

Photo Finish confirms Facteur Cheval, jockeyed by Maxime Guyon, and trained by Jerome Reynier, as the winner of Dubai Turf#DWC24 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/KWx6O1KSb2