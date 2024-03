"توز" يهدي روسيا لقب دبي غولدن شاهين (فيديو)

فازت روسيا بلقب السباق عن طريق الجواد "توز" المملوك إلى إسطبل داكي، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، وجاء "دون فرانكي" ثانياً، و"ناكاتومي" ثالثاً.

Russia’s Tuz, jockeyed by Tadhg O’Shea, and trained by Bhupat Seemar, blows away the opposition to win Dubai Golden Shaheen#DWC24 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/coEsmLekPw