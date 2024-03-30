"توز" يهدي روسيا لقب دبي غولدن شاهين (فيديو)

فازت روسيا بلقب السباق عن طريق الجواد "توز" المملوك إلى إسطبل داكي، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، وجاء "دون فرانكي" ثانياً، و"ناكاتومي" ثالثاً.

Russia’s Tuz, jockeyed by Tadhg O’Shea, and trained by Bhupat Seemar, blows away the opposition to win Dubai Golden Shaheen#DWC24 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/coEsmLekPw — Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 30, 2024

الشوط السادس

اسم الشوط: دبي غولدن شاهين(نخيل)

اسم الخيل: "توز"

المالك: إسطبل داكي

اسم الفارس: تاغ أوشي

قيمة الجائزة: 2 مليون دولار

المسافة: 1200 متر

الزمن: 1:10:19 (د)