"فوريفر يانغ" يُسعد اليابان بلقب ديربي الإمارات (فيديو)

ظهرت خيول اليابان في شوط ديربي الإمارات عن طريق "فوريفر يانغ" المملوك إلى سوسومو فوجيتا، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي، وجاء "أوتو بال" ثانياً، و"بانداغيت" ثالثاً.

Forver Young, jockeyed by Ryusei Sakai, and trained by Yoshito Yahagi, pulls off an astonishing victory in UAE Derby#DWC2024 #DubaiWorldCup2024 #DubaiRacingTV pic.twitter.com/fVQWyoWP0u — Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) March 30, 2024

الشوط الخامس

اسم الشوط: ديربي الإمارات (أتلانتس ذا رويال)

اسم الخيل: "فوريفر يانغ"

المالك: سوسوما فوجيتا

الفارس: ريوسي ساكاي

قيمة الجائزة: مليون دولار

المسافة: 1900 متر

الزمن: 1:57:89 (د)