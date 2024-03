"فوريفر يانغ" يُسعد اليابان بلقب ديربي الإمارات (فيديو)

ظهرت خيول اليابان في شوط ديربي الإمارات عن طريق "فوريفر يانغ" المملوك إلى سوسومو فوجيتا، بحصوله على المركز الأول بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي، وجاء "أوتو بال" ثانياً، و"بانداغيت" ثالثاً.

Forver Young, jockeyed by Ryusei Sakai, and trained by Yoshito Yahagi, pulls off an astonishing victory in UAE Derby